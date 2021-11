“Donne del Tempo, Tempo di Donne” a Pontecagnano Faiano: ecco il programma

Sono mesi che tante associazioni e tante donne della città di Pontecagnano Faiano lottano per aprire un confronto con tutte le istituzioni e a vari livelli su una serie di problematiche relative ai diritti delle donne: la qualità della vita, la sicurezza, i servizi. Alcune risposte sono arrivate, altre richiedono ancora attenzione. In occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" si rafforzano le antiche e già collaudate collaborazioni tra Paesaggi Narranti, Artéclaté, Legambiente, Il blog “I volti di Cassandra”, il Centro Commerciale Naturale - Pontecagnano C’entro, Ombra. Allo stesso tempo nuovi incontri, come quello con la squadra di donne della Fondazione Picentia, ampliano la rete di rapporti e competenze.Il programma ideato insieme è molto ampio e ricco di spunti. Gli eventi si svolgeranno presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”, spazio da sempre aperto alle iniziative delle associazioni del territorio. “Abbiamo scelto gli spazi del MAP perché crediamo fermamente che la consapevolezza della nostra identità, il contatto con le radici della nostra storia, la bellezza che è presente in questo luogo possano curare le ferite e rendere liberi”.

Il programma

Dal 25 novembre al 2 dicembre si terrà la Galleria diffusa di sensibilizzazione tra le vetrine dei commercianti e nei locali della ristorazione della città di Pontecagnano Faiano, che esporranno le T-shirt con il numero 1522, il numero gratuito che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.Il giorno 25 novembre alle ore 12,00 presso il Poliambulatorio di Pontecagnano Faiano si terrà lo scoprimento della targa dedicata a Trotula, prima medica attiva nell'ambiente della scuola medica salernitana, e a tutte le donne della Scienza e della Medicina. Un gesto simbolico, ma di grande valore intrinseco, che richiama l’attenzione sul tema dell’assenza sul territorio di servizi pubblici di cura e di controllo economicamente accessibili alle donne.

Nel pomeriggio, alle ore 17,00, appuntamento con l’inaugurazione della mostra “Donne del Tempo, Tempo di Donne”. All’interno delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” 20 artisti esporranno opere d’arte ispirate al tema della Giornata, in un percorso emozionale e immersivo. Attraverso le tecniche del racconto, curato dalle Compagnie Teatrali Mascheranova e FOROSCENICA, i partecipanti attraverseranno le emozioni, le sensazioni, i dolori, i silenzi, le sofferenze, le voci di tante donne del tempo passato e del tempo presente. La mostra sarà visitabile fino al 2 dicembre.Il 26 novembre alle ore 19,30 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà la performance letteraria curata dalla Fondazione Salerno Contemporanea, per la regia di Andrea Carraro, e la performance di danza contemporanea a cura di Borderlinedanza e Déjà Donné. Il 27 novembre alle ore 17,00 il Recital del poliedrico violinista Vito Mercurio ci travolgerà con i suoni e i ritmi di un gruppo eccezionale di voci e di strumentisti. Le loro musiche accompagneranno le letture di alcuni passi tratti dalle ultime pubblicazioni della scrittrice Carmela Forlenza curate da Annamaria Petolicchio e Antonella Mazzeo e ispirate al tema del silenzio e della violenza contro le donne.

Il percorso, attraverso le emozioni che sanno suscitare la musica, l’arte, la danza, il teatro, si concluderà domenica 28 novembre alle ore 10,00, con un momento di riflessione sul tema “Violenza di genere: riconoscere i segni”, attraverso interventi di esperti e la partecipazione di associazioni del volontariato sociale che tutti i giorni si confrontano con il dolore delle donne, il dramma dei bambini e i percorsi di rinascita. La città di Pontecagnano Faiano ha risposto in modo propositivo alle iniziative, riconoscendone la validità. Dal 25 novembre al 2 dicembre (eccetto il venerdì e il sabato) alcuni ristoratori praticheranno uno sconto del 10% sul menù alla carta a chi esibirà il biglietto del Museo. Un altro piccolo tassello per rafforzare quel rapporto di collaborazione reciproca tra realtà culturali e operatori del commercio, verso un’idea di ospitalità necessaria allo sviluppo economico e culturale della città. Un’occasione per camminare insieme attraverso le emozioni, per rafforzare l’impegno in difesa dei diritti delle Donne.

Artéclaté - Artisti Mostra “Donne del Tempo, Tempo di Donne”

Giancarlo Aliberti, Frano Anfuso, Patrizia Ardovino, Rita Cafaro, Edelweis Clarizia, Teresa Ferrara, Carmela Forlenza, Casimiro Forte, Emmanuela Fortunato, Milena Gallo, Maria Grazia Mancino, Vito Mercurio, Silvio Micciariello, Annachiara Rella, Aurora Romano, Carmen Passavanti, Manuela Sacco, Donato Stabile, Daniela Staglioli, Leandro Tolino.

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

L’ingresso al museo è gratuito fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 2 euro. Per l’ingresso al museo e la partecipazione agli eventi è obbligatorio essere in possesso del green pass e il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-COVID.

Ristorazione

I Ristoratori, indicati di seguito, nel periodo compreso tra il 25 novembre ed il 2 dicembre 2021, ad esclusione del venerdì e del sabato, praticheranno uno sconto del 10% sui prezzi del Menù alla carta, ai clienti che esibiranno il biglietto di ingresso del Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera”.

• AL TRIVIO GRANATA – Via Irno, 53 - Faiano

• DIRETTO 2.0 - Via Torino,2 – Pontecagnano Faiano

• I BORBONI – Via A. Vespucci – S. Antonio di Pontecagnano

• LA BASCULA – Via Roma, 25 – Pontecagnano Faiano

• LA REGINA SCALZA -Via Tevere, 14 – Pontecagnano Faiano

• SALOTTO – Via Firenze, 31 – Pontecagnano Faiano