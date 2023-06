Evento speciale al Dum Dum Republic: protagonista l’Afro House di Karaba

Special event al Dum Dum Republic di Capaccio Paestum con una lady indiscussa dello scratch, che sta facendo ballare le più grandi piste del mondo e i club più esclusivi. Il dancefloor in riva al mare si infiammerà domenica 25 giugno, a partire dalle ore 15, con il sound contagioso ed energico di Karaba, DJ personality e Producer, specializzata in musica dance, in particolare Afro House. A fare da preview, sabato pomeriggio 24 giugno, per l’aperitivo cult al tramonto in riva al mare (start ore 17), i Barracca Republic, in cui i ritmi vibranti della Giamaica si fondono con la tradizione e il dialetto del suggestivo Cilento. A partire dalle 22, invece, ritorna il Dum Dum Circus con DJ Aladyn, direttamente da Radio Deejay.

Star internazionale

"Ancora una guest star internazionale al Dum Dum Republic. Aspettiamo con ansia il live set di Karaba. La musica di Karaba è elettrica, si percepisce una gioia assoluta, una devozione al suono. Sarò un week end straordinario, potente e dirompente, strepitoso, con il doppio appuntamento anche di sabato: concerto al tramonto e live set sotto le stelle - – afferma Biancaluna Bifulco, titolare del Beach Club - Il Dum Dum Republic è un inno alla libertà. Un incrocio di popoli e di suoni che si trasforma in energia pura. Piedi scalzi, il cuore che batte forte e la musica che attrae, coinvolge, fino a lasciarsi andare ai ritmi della world music. La musica crea connessioni. Al centro, però, sempre l’essere umano, senza distinzioni, senza barriere. La nostra parola d’ordine è “creatività”. Vogliamo dire ai giovani, alle donne e ad ogni singolo essere umano “scegliete sempre la musica più bella, alzate il volume e con grinta fate vedere al mondo cosa siete capaci di fare, credendo e sviluppando il vostro talento e la vostra unicità”.