Danza, "Sacre" fa il bis nell'atrio del Duomo di Salerno

Spettacolo concerto al Duomo di Salerno con una partitura di Stravinskij eseguita dal vivo da Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi. Appuntamento sabato 3 settembre alle 21.30 con "Sacre" di Borderline Danza, rientrante nel cartellone della 24esima edizione dell'Irno Festival.

Lo spettacolo

La compagnia rileggerà il testo sonoro e coreografico del Rito della primavera. "Lavorare sulla partitura di Stravinskij è un’esperienza contemporaneamente sfidante e sfibrante per tutte le parti in causa: tante ore di prova si susseguono tra scritture coreutiche e posizionamenti drammaturgici, smussamenti coreografici e traiettorie narrative, nel desiderio di lasciare il segno, con umiltà ed entusiasmo, con un’opera che, storicamente, ha rappresentato uno dei fiori all’occhiello di moltissime compagnie di rinomata fama", anticipa il direttore della Borderline, nonché ideatore di concept, regia e coreografia Claudio Malangone. Lo spettacolo sarà preceduto da Sakamoto Suite, Concept, coreografia e danza di Tiziana Petrone, Hilde Grella, (voce P. Capozzo) in cui voce e corpo diventano i protagonisti di un breve viaggio, uno spaccato del quotidiano vivere.