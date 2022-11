Eboli, standing ovation per Notre Dame de Paris al Palasele

Una lunghissima standing ovation ha consacrato il ritorno sulla scena del PalaSele di Eboli dell’attesissimo “Notre Dame de Paris”: questo pomeriggio la prima delle quattro repliche in programma (domani alle ore 17 e alle ore 21, biglietti ancora disponibili) e a cura di Anni 60 produzioni.

L'evento

La storia intramontabile, le musiche eterne e travolgenti di Riccardo Cocciante, un cast strabiliante tra interpreti, ballerini, acrobati: sono gli ingredienti unici che rendono l’opera popolare moderna uno degli spettacoli più amati di sempre. Non è un caso dunque che da ben vent’anni “Notre Dame de Paris” affascina e colpisce dritto al cuore degli spettatori: un assoluto capolavoro che anche a Eboli ha emozionato generazioni diverse che hanno pazientato oltre due anni e mezzo per lasciarsi trasportare dalla magia di questo cult dello spettacolo dal vivo. L’amore impossibile e tragico di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre Dame de Paris, per la bella gitana Esmeralda, rivive e incanta nel magistrale adattamento del romanzo di Victor Hugo ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, con la direzione del regista Gilles Maheu, le straordinarie coreografie e i movimenti di scena ideati da Martino Müller, fino ai costumi curati nei minimi dettagli da Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Musiche, danze, acrobazie ed emozioni che hanno strappato lunghissimi applausi, confermando il fascino unico e incredibile dello show che quest’anno in occasione del ventennale dal debutto va in scena per l’ultima volta con il cast originale, davvero da non perdere.

Le repliche

Ultime due repliche al PalaSele domenica 27 novembre alle ore 17 e alle ore 21 (domenica è la data di recupero del 8/03 e 4/10 2020 e del 18/04 e 7/11 2021. Come per tutti gli show riprogrammati, i biglietti acquistati con le date precedenti indicate sono validi, allo stesso orario precedentemente acquistato. Gli ultimi biglietti ancora disponibili saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino del PalaSele aperto domenica dalle ore 15. Per ciascuna replica l’ingresso sarà consentito a partire da un’ora e mezza prima dello show. La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione di Enzo Product Ltd, è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni.