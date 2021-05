Ecologia e trekking: "Aiuteresti il tuo pianeta?", nasce il nuovo progetto

"Aiuteresti il tuo pianeta?". E' questo il nome dell'eventro organizzato dall'Associazione di promozione sociale "The Club 84zero84" in collaborazione con il CSV di Salerno. E' articolato in tre giornate all'aperto dove potranno partecipare sia adulti che bambini senza limiti di età. Ogni giornata che si svolgerà in diverse località naturalistiche di Fisciano vedrà i partecipanti cimentarsi in percorsi didattici, passeggiate ecologiche, riciclo creativo e attività di giardinaggio e ludiche al fine di aiutare il pianeta a risollevarsi dalle terribili condizioni in cui versa causate principalmente dall'essere umano.

Il programma

Sabato 29 maggio 2021 dalle ore 9 alle 12, Ecotrekking dal Santuario di San Michele di mezzo alla Località Cisterne. Sabato 5 giugno, ore 9-12, passeggiata ecologica all'area naturalistica di Frassineto. Sabato 12 giugno, ore 10-12, manifestazione finale "Lascia il segno" (Nocelleto). Il progetto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e le iscrizioni sono a numero limitato. Per maggiori informazioni e adesioni contattare il numero 3208153878.