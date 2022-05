Giochi, mare e laboratorio di rap: Educamp Salerno presenta l'edizione 2022

13 sport, 12 anni di attività, 40 collaboratori, 15 tecnici, 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno, il mare non solo come sfondo ma anche come luogo di attività, incontro e socializzazione, insieme agli ampi spazi esterni del Lido dell'Esercito, in via Allende, a Salerno.

Ecco storia e numeri di Educamp Salerno, il progetto multidisciplinare che, sotto l'egida di Sport e Salute, rinnova la propria presenza sul territorio coinvolgendo decine di famiglie e ragazzi.

La presentazione

Lunedì 30 maggio, alle ore 10, al Lido dell'Esercito, è fissata la conferenza stampa di presentazione. Modera il giornalista Felice Naddeo. Interverranno il Comandante Reggimento "Cavalleggeri Guide" Luigi D'Altorio, il presidente Coni Campania Sergio Roncelli, l'avvocato Nello Talento, la Delegata Coni Salerno Paola Berardino, il presidente dell'A.S.D. C.S. Pastena Basket, Carlo Rizzo. L'edizione 2022 si svolgerà dal 13 giugno al 29 luglio. Sarà un contenitore di sport e attività ricreative: calcio, pallavolo, pallacanestro, rugby, calciobalilla, freccette, arti marziali, canoa, ginnastica, danza sportiva, collaborazioni con numerose associazioni sportive del territorio. Saranno organizzati numerosi laboratori, affinché la fantasia e la creatività giovanili possano esprimersi in tutte le loro forme. Tonico 70 ha già annunciato la propria adesione: condurrà un laboratorio di scrittura creativa e rap per i ragazzi.