Rieduchiamoci al consumo per l’ambiente: comincia il progetto, l'olio buono è il grande invitato

A partire da sabato 6 novembre, nell’ambito delle iniziative promosse dal progetto “RIeduchiamoCI al Consumo per L’Ambiente” – RI.CI.CLA, U.Di.Con Regionale Campania incontra i cittadini salernitani. Partner di queste prime tre giornate sarà la LEM del Gruppo industriale Mangia che a sua volta ha promosso il progetto “L’Olio Buono” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Pastorale dei Problemi sociali e del Lavoro della Diocesi di Salerno-Campagna e Acerno. Ai banchetti, i volontari U.Di.Con informeranno i cittadini sulle buone pratiche del consumo consapevole, consegnando il “Decalogo per un’economia sostenibile”, e inviteranno i commercianti a compilare un apposito questionario conoscitivo/informativo. In particolare, attraverso il questionario U.Di.Con andrà a monitorare e a premiare con il Bollino adesivo “rieduchiamoci al consumo per l’ambiente” quei commercianti che già oggi sostengono l’ambiente e coloro che sono in procinto di adottare misure di contenimento dello spreco e di risparmio energetico. Per i commercianti sarà sempre possibile, a partire da sabato, scaricare e compilare il questionario dal sito internet del progetto. Da parte sua, in questa prima occasione, la LEM presenterà i vantaggi del recupero dell’olio esausto, fornendo preziose informazioni ai cittadini.

Gli appuntamenti sul territorio

Si comincia il 6 novembre in Piazza Dante Alighieri ore 11-13, il 13 novembre in Piazza Caduti Civili di Brescia, ore 11-13 e il 20 novembre in via Picenza, ore 11-13. In piena sintonia con il Green Deal europeo, nel corso dei prossimi mesi e insieme ai suoi partner di progetto, Legambiente Salerno Orizzonti, Associazione Salute e Vita e Voglio un mondo pulito, U.Di.Con alternerà momenti di formazione, azioni di cittadinanza attiva, promozione di buone pratiche di consumo consapevole; non mancheranno occasioni di gioco e intrattenimento. Da parte loro, i cittadini sono chiamati ad essere parte attiva del progetto grazie al sito web “RIeduchiamoCI al Consumo per L’Ambiente” (https://rieduchiamocialconsumo.com/) attraverso il quale sarà possibile anche fare segnalazioni.