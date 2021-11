Strambosco Christmas edition: l'oasi di Lagosele ospita gli elfi di Babbo Natale

L'oasi Vivinatura Lagosele, ad Eboli, si trasforma in un grande villaggio di Babbo Natale, immerso nella natura. Dopo la grande festa d’autunno durata tutto il mese di ottobre, le creature del bosco si sono riunite e hanno preso un’altra importante decisione. Il Gran Consiglio degli gnomi in contatto diretto con il Polo Nord ha istituito due giornate ufficiali degli elfi e il bosco e tutti i suoi abitanti sono in gran subbuglio per i preparativi natalizi. I fidati elfi di Babbo Natale, infatti, dall'1 al 24 dicembre, faranno visita ai bambini per “controllare e riferire al loro capo" come si stiano comportando in attesa di ricevere i doni di Natale.

Gli elfi ottengono la loro magia solo dopo aver ricevuto un nome dal loro bambino e solo dopo che sia stata ovviamente creata ed attivata la loro porticina che funge da passaggio fra le case dei bambini ed il magico villaggio dove vive Babbo Natale. Gli gnomi hanno pensato proprio a tutto e affinché la magia delle feste abbia inizio hanno organizzato un'emozionante anteprima di Natale, il 20 e 21 novembre, dalle ore 10 alle 17. L’evento è su prenotazione e a numero chiuso. Non occorre green pass perché si svolgerà tutto all'aperto: villaggio degli gnomi, laboratorio creativo, incontro con Babbo Natale, tradizione di Elf on the Shelf, nomina della famiglia elfica, attivazione porticina e polvere magica, kit per i genitori, chiusura ufficiale del boscoVestiti comodo e in pieno mood natalizio. Inviare un whatsapp al 3272540679 e chiedere di partecipare.