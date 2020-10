“Emirates Art Connection”, oltre 30 salernitani protagonisti negli Emirati Arabi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Opere di pittura, fotografia e digital art, firmati dagli artisti della Prince Group, approdano in due esposizioni allestite negli Emirati Arabi per testimoniare la bellezza dell’arte italiana. L’iniziativa – denominata “Emirates Art Connection” e promossa ed organizzata da Armando Principe, presidente di Prince Group e dall’associazione culturale ArtetrA – è forte della partecipazione di 50 artisti con opere fisiche e 139 con opere in digitale, a cui è affidato il compito di onorare il gusto, la creatività ed il genio italiano. Alle due mostre, che si svolgeranno dal 13 al 17 ottobre a Al Khateem Art Hub Residency e dal 19 al 24 ottobre a Al Fahidi Historical Neighbouhood a Dubai, farà da corollario una sorta di dialogo con l’arte e la cultura di artisti provenienti da tutto il mondo e, in particolare, dagli stessi Emirati. Le mostre sono curate da Aurela Cuku. Alla cerimonia di chiusura interverranno il presidente di Prince Group Armando Principe, personalità di spicco del panorama culturale degli Emirati ed esponenti politici. L’iniziativa sarà accompagnata da un catalogo ufficiale di “Emirates Art Connection”, edito da Prince Editor ed incentrato sugli artisti e le opere in mostra, e il bimestrale IconArt Magazine della Prince Group, che accompagna sempre le fiere e le esposizioni che l’azienda organizza in tutto il mondo con l’obiettivo di dare maggiore eco al talento degli artisti emergenti. “Ho avuto grande cura nel selezionare gli artisti per questo evento – ha spiegato Armando Principe, presidente di Prince Group – Si tratta di persone che mi hanno affiancato in un lungo percorso di cui gli Emirati rappresentano una tappa importante, che farà da trampolino di lancio per la loro carriera. Potranno esporre per molti giorni in location prestigiose dove saranno ammirati da operatori e collezionisti inseriti nel mondo dell’arte che conta e, soprattutto, avranno l’occasione di vendere i loro lavori che colgono la vera essenza della bellezza italiana”. Principe ha, inoltre, sottolineato: “Le opere in mostra rappresentano una grande maturità artistica degli autori, che sicuramente colpirà anche un pubblico il quale, nonostante abbia una frequentazione piuttosto recente con l’arte occidentale, ha dimostrato negli ultimi anni di aver maturato un gusto molto raffinato”.

Artisti partecipanti

Esporranno le opere fisiche: Bellani Raffaella; Bitritto Damiano; Bonarelli Angelo; Bruno Roberta; Bussolino Daniela; Cammara Daniela; Cerbone Biagio; Ciccozzi Giancarlo; Conca Monica, Copponi Annella; Cordaz Rosanna “RCordaz”; Corso Cecilia; Daidone Concetta; De Stefano Elena; Del Gaudio Valentina; Emma; Esy Lansk Art; Fiore Sabrina; Fiorentino Claudia; Galofaro Lucia; Gomez Cambronero Juan Francisco; Gorfi; Gorodilova Masha; Grattacaso Gianni; Graziani Paolo; Irod; Kaluzhyna Liliia; La Porta Michela Selvaggia; Legnazzi Barbara; Loliva Francesco; Lombardo Sara Federica; Macaluso Fabiana; Masciandaro Silvia; Micòl Khiara; Montorro Enmanuela; Navarra Sebastiano; Occhiuzzi Simona; Pettini Paola Augusta; Poerio Anna; Porrovecchio Margherita “Margera”; Pulcini Eleonora; Razza Pino; Saponara Maddalena; Saul; Schiavetta Andrea; Somaschi Gianluca; “Soma71”; Staffetta Maurizio; Stortiglione Maria Adelaide; Tirintino Morena “Malugho”; Totolo Lorena; Uleri Luca; Vichi Stefania; Wilme.

Esporranno le opere in digitale: Ariostino Ermanno Mario; Acevedo Gabriela; Alaska; Alberico Ira; Amber; Amorosi Giuliana; Bacci David; Bagatin Marco; Bellani Raffaella; Beretta Davide; Bianchi Franco Poteca; Bichi Alfio; Bogliacino Mariella; Bolzonella Larissa; Borrelli Alessandro; Bottegal Toni; Buzatu Alin Marius; Campus Giovanni; Candotti Erica; Capoccetta Anna; Cappello Alice; Capurro Sabrina; Carpino Anna; Carrea Elena; Casarin Sonia; Catalano Anna; Cau Battista Giovanni; Cefalo Flora; Cerruti Rosanna; Chinatti Loredana; Consolo Ilaria; Cordaz Rosanna “Rcordaz”; Curletto Ezio; Cusumano Silvia; Dal Bosco Lorena, D’Amore Olindo; Deserri Gianni; Di Pietro Carmine; Dottori Patrizia “PatlsHere”; Fantozzi Sebastiano; Ferrera Monica; Festa Sal; Figliuolo Cosimo “Mimino”; Finocchiaro Antonino; Fiorin Luigi; Franchi Valeria; Fronda Andrea; Fruzzetti Luca “Dale”; Gabry; Gangi Claudio; Gatti Davide; Gentile Carlo “Lucesio”; Gioia Giorgio; Giordano Anna Maria; Giorgi Chiara; Giussani Maura; Gorodilova Masha; Graffigna Nada; Grassi Alen; Grieco Irene; Gualandi Tiziana “Tijal”; Gufò; Gullo Milena; Illuminato Sergio; Ioannacci Mariarita; Iodice Elisabetta; Iozzi Conny; Iremartist; Kalefi Miranda; Lanari Morena; Larocca Mina; Lavorato Santo; Lazzaron Giulia; Leli Ester; Leo Panta; Litrico Vittoria; Macaluso Fabiana; Mangini Cristina; Manzalini Andrea; Manzone Daniela; Marini Giuseppe; Mazza Raffaele; Medea Sara; Melis Mara; Meroni Luca; Mezzani Antonella; Mogavero Alessio; Montella Armando; Moro Mattia, Murgo Raffaella; Mutti Amelia; Nasrin A. Moghammed; Ndiaye Mouhamed; Notaro Enrico; Notarrigo Salvatore Lucio; Novaco Carmen; Paese Lucia; Pamato Antonio; Paoli Rossana; Papili Sabrina; Patania Michela; Pezzuco Francesco; Pignatelli Alessia; Pinosanu Adriana; Pizzo Monica; Plachesi Silver; Porras Fabiola; Protopapa Rita; Puleo Valeria; Recuero Martìnez Esther; Rescigno Annapaola; Ricci Rosaria; Ricco Gennaro; Rollo Antonella; Rossi Arduino; Sabatini Simonetta; Sala Fox Selene; Santini Manuel; Schiavetta Andrea; Scollo Elisabetta; Sechi Giovanni “Enoch Entronauta”; Sessa Maruska; Stabile Eloise; Stefani Gilberto “Gil”; Telaro Gennaro; Tosi Amedeo Giuliano; Uttieri Paolo; Vaccherecci Mariagrazia; Verdirame Veronica; Vitaggio Paola Fortunata; Vitaloni Rita; Ward Nancy Jo; Weber Marco; Welti Thomas; Yachia Lisa; Zamboli Anna; Zanardi Elena; Zedda Gabriella; Zoner Flavio.

Esporranno gli artisti emiratini: Jassim Alawadhi; Ahmad Bin Matar; Faisal Al Rais; Ali Jamal; Ahmad Al Khazraji; Amna Alabdooli; Majed Al Katheeri; Yousif Al Hardmoodi; Mai Majdy; Ahmed Alfalasi.