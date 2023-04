A Camerota tutto pronto per Emme-Fest: il programma completo

Marina di Camerota diventa la capitale del divertimento per il weekend del primo maggio. Torna Emme-Fest, l’evento organizzato dall’associazione Emme-Events con il contributo del Comune di Camerota, della Camera di Commercio di Salerno e di Confesercenti Salerno.

Il programma

Si parte sabato 29 aprile, alle ore 18.00, con l’Emme Aperitif sulla splendida terrazza di Non Solo Pane a pochi passi dal porto turistico di Marina di Camerota. In console ci sarà dj Alex Catino. Alle 21.00 l’attenzione è tutta rivolta sul palco principale installato proprio al centro del porto che ospiterà il format ‘Commodon party’, una festa di musica urban, reggaeton e commerciale con ospiti internazionali: Don Rafaelo, dj Khriz, dj Calixe, dj Yumee e Lelejoop. L’apertura è affidata a dj Domenico Fontana della Combriccola eventi e la chiusura, invece, a dj Leo Lex di Papillon Events insieme a Rafilo Flower di One Night. Lo spettacolo non finisce qui: gli after show si terranno al bar Bella Marina, con dj Peppe Valente di Music First Cilento, e alla Marticana, con dj Fiveseven di Zero Events. Domenica 30 aprile, invece, l’Emme Aperitif da Non Solo Pane sarà accompagnato dalla musica della Combriccola Showcase. Poi alle 21 dj Lello Coletta di Be.Cool in tour farà ballare la folla in attesa del ‘main event’ con il format più forte in assoluto. A Marina di Camerota, alle 22.00, arriverà tutta la forze e la magia di ‘Nostalgia 90’. Due ore di pura magia fino alla chiusura affidata a dj Alex Catino. Poi a seguire dj Leo Lex e Lelejoop. Questa volta per gli after show ci saranno dj Peppe Pinto alla Marticana e La Combriccola Showcase al Bella Marina. Non finisce qui. Il primo maggio Emme Fest regala lo spettacolo di Emme Aperitif sulla terrazza del bar Trieste. Un palco naturale sul mare per ballare e incontrare nuove persone a ritmo del sound di Francesco Puoli dj e di Gigi dj. Appuntamento dalle ore 18.00 sul porto di Marina di Camerota.

Come raggiungere l'area

L’evento, gratuito, si svolgerà sul porto turistico di Marina di Camerota, lungo la costa del Cilento. Le stazioni più vicine sono quelle di Pisciotta-Palinuro e Centola, collegate con poi con Marina di Camerota grazie ad un servizio di trasporto pubblico locale. Considerato l'elevato numero di richieste di alloggi, l’organizzazione ha creato un form e una mail dedicata per rispondere a tutte le esigenze. Un team è pronto ad individuare la migliore soluzione per te e per i tuoi amici, occorre solo compilare questo form e sarai contattato quanto prima (Link al form https://bit.ly/3JYSykS). E’ stato istituito anche un servizio navetta apposito grazie alla collaborazione con Infante Viaggi - Cilento Bus. Le fermate saranno effettuate a Marina di Camerota (cinema Bolivar) - Poderia e Celle di Bulgheria (Kairos) - Centola (bivio) - Massicelle (bivio) - Futani (bivio) - Ceraso (bivio) - Vallo della Lucania (fermata pullman) - Vallo Scalo (stazione dei treni) - Casalvelino Scalo (art cafè) - Casalvelino Marina (stazione Q8) - Pioppi (Myosotis bar) - Acciaroli (pasticceria Meeting) - San Mauro Cilento (bar Centrale). Per informazioni e prenotazioni contattare il 3755155941.