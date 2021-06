Cilento, il nuoto in acque libere ritorna a Castellabate

l nuoto in acque libere, dopo la pausa forzata imposta dal Covid nel 2020, ritorna a gran voce nelle acque cristalline dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Circa centocinquanta partecipanti, di tutte le età, si sfideranno a suon di bracciate domenica 4 luglio, con partenza alle ore 10, lungo un tracciato di 2,4 km realizzato nello specchio d’acqua antistante la spiaggia della frazione Lago, incastonata tra il Monte Tresino e l’isolotto di Punta Licosa. La partenza e l’arrivo degli atleti sarà posizionato nel tratto di mare antistante il lido “La Pagliarella”.

La gara è promossa dal Circolo Nautico Punta Tresino e dall’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (Endas).“Sarà emozionante rivedere nel nostro mare nuotatori e nuotatrici per una gara dopo un anno di stop – affermano i soci del CN Punta Tresino – Ci siamo preparati per accogliere tutti i partecipanti in sicurezza e per garantire loro, come sempre, il massimo supporto a terra e soprattutto in mare. Con questa gara apriamo l’estate 2021 che sancirà un ritorno, seppure graduale, a buona parte delle nostre attività sportive e non solo”.Tra gli appuntamenti estivi anche il Torneo Regionale di Pallanuoto Juniores (14-15 luglio), la Gara Nazionale di Waterbike (16-17 luglio) e la Gara Internazionale di Nuoto di 15 km del Gran Fondo Italia.