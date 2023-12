Enogastronomia e visite guidate: Sapri si illumina con "Il Natale di Pisacane"

Orario non disponibile

Quando Dal 23/12/2023 al 30/12/2023 da domani Orario non disponibile

Il fascino del periodo natalizio si unisce alla tradizione enogastronomica delle Terre del Bussento, con l’evento "Il Natale di Pisacane”, in scena a Sapri il 23 e il 30 dicembre a partire dalle ore 18. L’evento per grandi e piccini rientra nell’ambito nel Poc “Tracce di Rivoluzione nelle Terre del Bussento – Oltre Pisacane” con i Comuni di Sapri (capofila), Torraca, Caselle in Pittari Tortorella, Morigerati e Celle di Bulgheria, e la direzione artistica di Nello Pepe, regista Rai.

Il programma

L’iniziativa, organizzata a margine dell'evento promosso dal Comune di Sapri con l'Assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura, prevede due imperdibili appuntamenti sabato 23 e sabato 30 dicembre: immergersi nella magia del Natale con percorsi enogastronomici e degustazioni gratuite dei prodotti locali, espressione autentica dell’eccellenza del territorio del Golfo di Policastro e dell’entroterra del Cilento. Sapori ma anche saperi, con la possibilità di scoprire la città con visite guidate per le vie di Sapri che offriranno una panoramica ricca di bellezza e tradizioni legate alle terre del Bussento. La magia del Natale si dispiegherà sabato 23 dicembre e sabato 30 dicembre, a partire dalle ore 18.00 in corso Garibaldi. Neve, artisti di strada, esibizioni di balli classici, il villaggio di Babbo Natale e la tombola animata saranno solo alcune delle attrazioni che coinvolgeranno grandi e piccini. La serata proseguirà con il karaoke, laboratori di arte presepiale, la suggestiva parata delle mascotte, trampoli e trampolieri, e spettacoli musicali popolari e natalizi. Non mancheranno cabaret, mercatini dell'artigianato e dei prodotti tipici, rendendo l'atmosfera piena di emozioni.