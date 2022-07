Enzo De Caro ed Antonio Onorato ospiti dei "Racconti d'Estate"

Doppio appuntamento con i “Racconti d’Estate”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno) e Lars – Centro di Riabilitazione di Pellezzano. Ospiti del quinto appuntamento, che si terrà presso l’anfiteatro antistante all’azienda Unica alla frazione Capezzano di Pellezzano, Enzo De Caro e Antonio Onorato.

Le dichiarazioni

“Dopo aver scaldato i motori – dichiara il Sindaco Francesco Morra – proseguiamo avanti spediti in questa serie di appuntamenti sul nostro territorio che ha già ospitato nell’ordine: Simone Montedoro, Matteo Paolillo, Francesco Montanaro e Maria Pia Calzone. Nomi di spessore del cinema, del teatro e dello spettacolo italiani. Un’opportunità per i nostri concittadini di rapportarsi da vicino con mostri sacri della cultura italiana. Non poteva esserci ripresa migliore nella fase post-pandemia. Grazie all’azienda Unica che ci ospita per accogliere Enzo De Caro e Antonio Onorato, che accoglieremo con tutti gli onori del caso”.