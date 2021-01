Tanti doni per i bambini in difficoltà, l'iniziativa per l'Epifania dell'associazione "Buon vivere"

Tanti doni per i bambini salernitani del centro storico: come ormai tradizione anche quest'anno l'associazione Buon Vivere, in collaborazione con l’azienda salernitana I.T. Svil srl, ha promosso l’iniziativa "Befana solidale", per i piccoli in difficoltà che frequentano l’associazione S.Andrea nell’Annunziatella.

Parla la vice presidente Alessandra Francese

“Questa raccolta doni ha un grande valore per la nostra città e dimostra che basta un piccolo gesto da parte di tutti, per fare davvero molto. Il Ceo di I.T. Svil Carlo Mancuso ha sottolineato l’importanza delle aziende del territorio a stare vicino alle fasce più deboli, ancor di più in questo momento difficile che stiamo attraversando".

Martedì 5 gennaio presso l'Associazione Buon Vivere in Via Gonzaga, alle ore 18.30, saranno consegnati i giochi ai rappresentanti dell’associazione S. Andrea nell’Annunziatella.