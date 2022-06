Equilibrio Danza Pilates: tutti in scena, due anni dopo il Covid

Ansia di normalità, voglia di divertimento, ritorno della danza: ecco le nuove-vecchie conquiste dell'associazione Equilibrio Danza Pilates, che il 10 giugno potrà nuovamente far esibire i propri allievi sul palcoscenico del teatro Delle Arti di Salerno, dopo una lunga pausa di due anni causata dalla pandemia.

Lo scenario

Si comincia alle ore 19. Cresce l'emozione degli allievi piccoli e grandi per questa serata tanto attesa, che ha visto tutti continuare a studiare durante il lockdown attraverso le videolezioni, poi in sala in piccoli gruppi e con le mascherine pur di non perdere lo studio fatto in questi anni. "Durante il saggio spettacolo non mancherà il consueto appuntamento per la decima edizione Premio Daria d'Aragona che quest'anno giunge alla sua decima edizione e vedrà premiare l'allievo più meritevole, che durante l anno accademico si è maggiormente distinto per l'impegno che l arte coreutica richiede", spiega Valeria Granata, da anni ormai curatrice dei corsi di danza classica e contemporanea dell' associazione. Protagonista della serata l'allieva Chiara Siniscalchi, che quest'anno finalmente potrà conseguire il passo d'addio rimandato dallo scorso anno. Gli allievi di Equilibrio Danza Pilates: Barra A., Basso B., Bocciuolo G., Gargano A., Izzo S., Maglianico L., Memoli M., Nasushna S.B., Voccia B, Abate M., Botta G., De Santi S., Filice B., Memoli M., SantaLucia M., Scala D., Scala J., Tedesco M., Cuoco G., De Rosa A., Guadagno G., Maddaloni N.".