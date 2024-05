Albanella, la danza contemporanea protagonista con "Erratica"

Prezzo non disponibile

Dal 17/05/2024 al 20/05/2024

Albanella

A maggio, l'Hangar di Albanella ospita "Erratica", un evento dedicato alla danza contemporanea con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali. L'Hangar Museum, realizzato dall'amministrazione comunale come spazio espositivo e multimediale e rinnovato dall'Associazione Culturale Rareca nel 2023, diventa un centro di residenze artistiche. L'iniziativa "Residenze d’artista" mira a creare una simbiosi tra arte e territorio, permettendo agli artisti di coabitare e sperimentare nuove forme di relazione e interazione.

Il programma

Uno degli eventi principali sarà il 17 maggio dalle ore 18 con il danzatore e coreografo berlinese David Kummer che presenterà "HANGarden. Pa(e)saggi per un giardino condiviso", un laboratorio coreografico aperto ad architetti, giardinieri, artisti e appassionati. Dal 18 al 20 maggio dalle 18 alle 20 DISCOlletive offrirà "Pausa – Osservare, partecipare e praticare l’hangar", mentre il 19 maggio alle 18 si terrà "Altra Pelle – Pratica corporea e fisica". Chada Halwani sarà ospite dell'Hangar con il progetto "VOID in Albanella", che esplora i temi del Mediterraneo e della migrazione. La fase di ricerca si svolgerà a maggio, con una presentazione pubblica prevista per il 29 giugno.