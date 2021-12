Escursione nei borghi vietresi: natura e relax in Costiera

Escursione nei borghi vietresi, il 3 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.30. Il fiume Bonea separa orograficamente I Monti Lattari e la Costiera Amalfitana dalla Valle Metelliana e le Colline Salernitane. Vietri sul Mare è la porta di un Paradiso lungo 40 km. Risalendo i gradoni dalla Marina si risalgono tutti i borghi vietresi con la vista che si apre sempre più sul Golfo di Salerno. Si attraversa così la magica Raito e la bomboniera Albori prima di richiudere un circuito unico e speciale.

Info utili

Appuntamento a Marina di Vietri sul Mare ore 9:00 rientro per le ore 13:30. Escursione a circuito. Sarà possibile parcheggiare le auto nel Parcheggio di Marina di Vietri. Quota di partecipazione 15 euro. Per info e prenotazioni, via WhatsApp: 3409778659 e

3348603428.