Natura e relax: via libera all'escursione nei borghi vietresi

Si ritorna a passeggiare: natura e relax si fondono nella escursione presso il sentiero dei borghi vietresi, organizzato da "Il Duomo Trekking". La zona gialla di questi giorni consente di organizzare l'escursione nuovamente, sebbene di venerdì.

I dettagli

Appuntamento fissato il 15 gennaio alle ore 14:30, a Marina di Vietri. Si risale poi verso Raito ed Albori, addentrandosi in altri vicoli. Un modo per vivere la "porta della Costiera Amalfitana" scenari pittoreschi, vivi e ricchi di significato. Per info e prenotazioni: 3409778659 via whatsapp.