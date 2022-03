Natura, relax e sfusato: una giornata di trekking in Costiera Amalfitana

Natura, relax e sfusato: è tutto pronto per una giornata di trekking in Costiera Amalfitana, il 3 aprile. Gli organizzatori invitano a a fermarsi un attimo: "Chiudete gli occhi e immaginate di passeggiare lungo un'antica stradina di campagna, con il sole che vi accarezza le guance e vi riscalda, mentre una leggera brezza di mare soffia tra gli alberi sprigionando un profumo meraviglioso, quello dello "Sfusato" di Amalfi".

La prelibatezza

Lo "Sfusato" è il famoso limone coltivato in costiera: giallo come il sole, profumato come tutte le cose buone, allegro come un paesaggio di mare. In più, ha una storia bellissima che scopriremo insieme al mitico Frank Damiano, spirito libero, guida ambientale, naturalista appassionato. Saranno visitati in esclusiva limoneti privati e verranno gustate una limonata fresca di vero limone amalfitano ed un'insalata di limone, tradizionale aperitivo amalfitano.



Indicazioni

Ad inizio sentiero ci sono circa 400 scalini a salire, poi il percorso si evolve tutto in piano e in discesa. Lunghezza: 2,5 km. Il tour termina a Minori da dove sarà possibile rientrare autonomamente a Maiori con una passeggiata di 500 metri sul Lungomare. Durata: tre ore e mezzo con le soste. Gli animali sono sempre bene accetti, ma possono esserci altri cani lungo il percorso. Possono partecipare anche i bambini, ovviamente nella consapevolezza che si dovrà camminare lungo un percorso prestabilito. Bisogna indossare scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita. Portare acqua in abbondanza. - I punti di ristoro sono i bar della zona, presenti all'inizio e alla fine del sentiero. Il tour viene condotto da una guida AIGAE.

Info utili

Appuntamento in Corso Reginna, al civico 65, davanti alle scale che portano alla Collegiata di Santa Maria a Mare di Maiori. Si comincia il 3 aprile alle ore 9.30. Partenza alle ore 10. Il costo è 15 euro, da 11-17 anni si paga 10 euro. I minori di 10 anni partecipano gratis. Prenotazioni all'indirizzo e-mail campania@trentaremi.it