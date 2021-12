Il percorso della nocciola: natura e relax a Giffoni Sei Casali

Il 5 gennaio, dalle ore 9, a Giffoni Sei Casali, è in programma il percorso della nocciola, organizzata da Il Duomo Trekking.

L'itinerario

Partenza da Capitignano, dove inizerà la risalita in boschi di Nocciola fino al borgo di sotto Sieti, per poi proseguire verso Prepezzano, addentrandosi in altri itinerari di ulivi e noccioli e risalendo a sopra Sieti. Un circuito che ricondurrà a Capitignano passando per l'antico lavatoio di Sieti, il letto del torrente e la grande quercia.

Info utili

Costo 20 euro, 18 km di percorso, 6 ore e 30 di cammino. Possibilità di fermarsi a degustare i due caffè alla nocciola (Sieti Basso e Alto). Info e prenotazioni 334/8603428 oppure 340/9778659