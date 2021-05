Un tuffo dove l'acqua è più blu: escursione a Punta Licosa con il Duomo Trekking

Il Duomo Trekking organizza una escursione tra i colori e la rigogliosa natura di Punta Licosa, in Cilento. Appuntamento fissato il 29 maggio, dalle ore 9.

I dettagli

La mitologia Greca, fra i suoi tanti riferimenti e leggende, è spesso alla base dell’etimologia dei nostri luoghi, principalmente delle nostre aree costiere… Per l’escursione a Punta Licosa il riferimento va diretto ad Omero ed all’incontro di Ulisse con le Sirene, da lui descritto nell’Odissea. Pare che Ulisse le abbia incrociate prorpio nelle acque del golfo di Salerno. Il circuito proposto parte da San Marco di Castellabate ed è di circa 9 chilometri. Si rientra a San Marco, dopo aver raggiunto il punto panoramico sul promontorio e sostato davanti l’isolotto con il Faro all’ombra dei Pini d’Aleppo. Per prenotazioni inviare un messaggio su whatsapp al numero 3348603428. Per info, contattare il numero 3409778659. Il costo è 15 euro.