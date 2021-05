Natura e relax, sentiero degli Dei al tramonto: comincia l'escursione de "Il duomo trekking"

Natura e relax sono gli ingredienti di una escursione che venerdì 14 maggio dalle ore 16.30 (costo 15 euro) condurrà lungo il sentiero degli Dei.

I dettagli

Si tratta di uno degli itinerari più famosi d'Italia e nel mondo. Sarà proposto al tramonto, in una veste unica ed entusiasmante, al contatto con i colori rosei dei tramonti costieri. Il percorso partirà da Bomerano, frazione di Agerola, in provincia di Napoli, nei pressi di Piazza Paolo Capasso, al fianco della chiesa di San Matteo. Da Piazza Paolo Capasso, l'itinerario proseguirà lungo il sentiero degli Dei, per raggiungere la grotta del biscotto ed iniziare cosi l'itinerario ufficialmente. La passeggiata tra sali e scendi condurrà al Colle Serra dove sarà effettuata la deviazione verso il "sentiero alto" per poi discendere lungo la variante bassa dello stesso itinerario, camminando al fianco della climbing area di Positano, affacciati su uno dei panorami più affascinanti della regione.

Il rientro sarà effettuato lungo il tratto che conduce al bivio per San Domenico e alla fontana del bivio per Praiano. Al bivio indicato, si ritornerà dalla stessa strada. Per info e prenotazioni, 3348603428.