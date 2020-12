Ripartono le escursioni con il Duomo Trekking: natura e scenari mozzafiato

Doppia escursione nel weekend con il Duomo Trekking. "Al momento siamo in zona arancione - spiegano gli organizzatori - e ciò significa che le escursioni saranno realizzate all'interno del territorio comunale di Salerno per i residenti o i domicialiati nel comune di Salerno a meno che non vi siano motivazioni ed autorcetificazioni tali che giustifichino la presenza nel nostro comune. L'auspicio è di passare in zona gialla, per consentire una più ampia mobilità da parte di tutti i cittadini campani". Il costo è 15 euro per singola escursione.

I dettagli

La cornice del Principe è il primo, suggestivo itinerario programmato per sabato 12 dicembre. Partendo dal Duomo, dalla cattedrale di San Matteo, l'itinerario sale dolcemente verso i gradoni di Montevergine e sui primi panorami dall'alto della città, prima di addentrarsi nella pineta del castello Arechi e giungere finalmente sul Castello. Dal Castello, una breve visita e poi si prosegue verso il bosco di lecci che conduce alla Bastiglia e successivamente alla strada asfaltata Salerno - Croce di Cava. Dalla località Croce di Cava, una discesa nei pressi dell'agriturismo Villa Lupara farà immergere nei boschi di castagno che inglobano il piccolo sentiero che giunge ai piedi della montagna di San Liberatore. Dallo scollinamento, una discesa verso Salerno, affacciata su scenari mozzafiato verso il mare, porterà il gruppo alla "Cornice del Principe" e successivamente in località Canalone dove sarà ripresa la strada verso il Duomo. Per info e prenotazioni 334/8603428. E' possibile contattare lo stesso numero per accedere al secondo itinerario, in agenda il 13 dicembre. Si trattra di un itinerario di montagna che ricade interamente nel territorio comunale di Salerno. Si parte da Ogliara, verso le ripe del Monte Stella, un eremo a quota 953 metri che domina sulla città e su tutta la piana del Sele e sul golfo di Salerno. Sarà un'emozione unica, affascinante e ricca di significato, soprattutto per i tanti appossionati della città "montuosamente marina". Un percorso che parte in pendenza, con una salita su un crinale roccioso che svetta incontrastato, mentre al fianco il panorama si apre sulla valle dell'Irno e sui Monti Picentini. Un punto di osservazione unico ed interessantissimo. Altra particolarità sarà la visita al Santuario della Stella, incastonato in un bosco spettacolare di Pini e Abeti.