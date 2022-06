Sorrisi d'estate: Fisciano prepara otto appuntamenti a luglio

Otto appuntamenti in otto frazioni, tutti i mercoledì e le domeniche di luglio, otto serate pensate per grandi e piccini all’insegna dell’allegria, per vivere le proprie realtà e riscoprire il senso di comunità: Fisciano vivrà l'estate con eventi all'insegna dei laboratori, attrività pomeridiane e tanto divertimento.

Il programma

Il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, il presidente della Pro loco Fiscianese Donato Aliberti ed il consigliere comunale Carmine Maria Iannone hanno presentato il programma delle attività. “L’iniziativa si svolgerà su tutto il territorio comunale” ha esordito il primo cittadino Vincenzo Sessa. “È per i nostri giovani, per gli anziani, per tutta la nostra comunità. Si tratta di una serie di attività per tutte le fasce di età. Crediamo che questo sia il modo giusto per portare avanti le attività della Pro Loco, per un’atmosfera di collaborazione e coesione con l’associazione e di partecipazione da parte della collettività”. Ha poi preso la parola il Presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Iannone: “Con l’Estate Fiscianese ci concentreremo sulle 8 frazioni comunali, le quali, durante l’estate, vivono momenti di aggregazione minori, motivo per il quale abbiamo già programmato delle attività anche per il mese di settembre. Attraverso l’aiuto di alcune associazioni locali verranno organizzate delle attività dedicate ai più piccoli, per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità di Fisciano, soprattutto dopo le varie difficoltà affrontate negli ultimi due anni.

Lo start

Si comincia il 6 luglio: ogni mercoledì e domenica ci saranno delle attività pomeridiane in una frazione diversa del Comune, fino alla fine del mese. Il tutto si concluderà il 31 luglio, a Penta, al Parco Giovanardi, con la premiazione di “Balconi Fioriti”, un’attività parallela all’Estate Fiscianese”. È intervenuto anche il consigliere comunale delegato alla Pro Loco Carmine Iannone: “Dopo i due anni di Stop, è un ottimo modo di ripartire, soprattutto dedicandoci ai bambini. È l’idea migliore per dare attenzione alle realtà poco sviluppate. Ci saranno degli eventi sia con associazioni locali, sia con le altre che saranno invitate: serate danzanti, laboratori di riciclo ed altre attività per conoscere il nostro territorio e soprattutto per far divertire i nostri cittadini”.