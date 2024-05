"Un'estate da vivere": il cartellone degli eventi a Pontecagnano Faiano

"Un’estate da vivere" è il titolo del cartellone di eventi estivi dell’amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano. Da maggio ad ottobre, il programma di appuntamenti condenserà esibizioni musicali, spettacoli teatrali, eventi culturali, degustazioni e attività laboratoriali.

Il programma

Diverse le iniziative di punta, come il Pikentia Echoes Festival, che si svolgerà dal 22 al 26 maggio tra Piazza Risorgimento ed il Museo Archeologico Nazionale Etruschi di Frontiera. La rassegna, curata dall’Assessorato alla Cultura, coinvolgerà autori di fama nazionale ed internazionale e vedrà la partecipazione degli Istituti Scolastici del comprensorio. Trait union della kermesse sarà il romanzo storico. Da segnalare la presenza, il giorno 23 in Piazza Risorgimento, di Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista di enorme talento e fama, per la seconda volta in città.

A giugno, grande fermento per le cene di quartiere, che si svolgeranno nelle date dell’8, 21 e 28 giugno a Picciola, zona Stadio e Case Parrilli. Ogni area sarà protagonista con l’intento di rafforzare il legame fra i residenti e creare momenti di svago, sempre all’insegna della buona cucina e del divertimento. Dal 13 al 16 si terrà la tradizionale festa patronale a Sant’Antonio: un appuntamento che si rinnova ogni anno con le sue attrazioni, giochi, funzioni religiose e civili. Il 23, invece è prevista una scatenatissima Febbre Italiana: una serata dedicata ai pezzi dance più rappresentativi dei decenni passati. A seguire, il 25, 26 e 28 giugno, Piazza Risorgimento ospiterà le scuole di ballo cittadine per i consueti saggi di fine anno. Invece, il 28, 29 e 30 giugno la città potrà assistere, dalle ore 21:30 presso il Parco Eco Archeologico di Pontecagnano, al Festival della Danza, un evento itinerante che prevederà la partecipazione di compagnie italiane e di tutto il mondo. Tema dell’evento, sotto la direzione artistica di Claudio Malangone, sarà il desiderio, a metà strada fra Oriente ed Occidente.

Il cartellone continuerà nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre, con ulteriori manifestazioni dedicate ai giovani, alle famiglie, agli anziani. Il programma sarà pubblicato sul sito www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it e sui canal social dell’ente.

“Lavoriamo incessantemente per integrare lo sforzo dell’Amministrazione con quello degli altri enti, delle parrocchie e delle associazioni che operano sul territorio. Il nostro comune intento è quello di valorizzare la città, la sua storia, i suoi spazi, i suoi talenti, avvicinando le persone e portandole in strada, dove la necessità di incontrarsi è un bisogno quanto mai impellente e positivo. Vogliamo e dobbiamo recuperare il senso dello stare insieme, valorizzando tanto il centro quanto le periferie. Ringrazio fortemente l’Assessora Roberta D’Amico per aver arricchito la qualità del calendario e lo stesso Sindaco Giuseppe Lanzara, per avermi testimoniato grande fiducia nell’attribuirmi questo compito”, ha dichiarato in merito il Consigliere Comunale con delega agli eventi Vittorio Marino. Il Primo Cittadino ha poi aggiunto: “La cifra del nostro impegno è sempre l’unione fra le forze esistenti sul territorio, che anche in questa circostanza hanno dato prova di unione, compattezza e concretezza. Il frutto di questa sinergia è visibile a tutti: un calendario di grande spessore, che mette insieme soggetti, eventi e profili diversi, che sorprenderà i partecipanti con la varietà delle proposte e la bellezza dei momenti. Naturalmente, non siamo che all’inizio: anche i mesi successivi saranno scenario di piacevoli giornate, da condividere con il consueto spirito di collaborazione, reciprocità, armonia. Alleggerire il peso degli impegni quotidiani, dando spazio a situazioni in cui prevalga la serenità, è un compito importante, cui continueremo a dedicarci”.