Danza, al Teatro Charlot l'étoile Giuseppe Picone

Una stella della danza internazionale incornicia la terza edizione di Danzando nel Mondo, la serata spettacolo in programma sabato 16 settembre al Teatro Charlot a Pellezzano. Giuseppe Picone, étoile di fama mondiale, interverrà due volte. Alle 20, nel foyer del teatro, si metterà a nudo e presenterà alla platea di uditori la sua prima fatica editoriale: “Una vita in ballo” edito da Formamentis e con la preziosa prefazione del Maestro Beppe Menegatti, regista e marito di Carla Fracci al quale lo lega "un affetto smisurato oltre che tantissimi ricordi di vita professionale e privata" anticipa Picone.

Lo spettacolo

Più tardi il palco del Teatro Charlot conferma la sua missione con la terza edizione dell’evento a cura di Stefano Angelini e Pina Testa e diventa luogo di dialogo tra danzatori che sognano il successo e chi lo ha raggiunto e toccato con mano: il sipario si aprirà prima sulle scuole più rappresentative del territorio e sul finale, Picone, Guest Star dei Teatri più importanti e famosi del mondo, 48 anni, un fisico straordinariamente asciutto, modellato e allenato, si esibirà in un assolo.

Entrato a soli nove anni nella Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, a dodici venne scelto proprio dalla Fracci per il balletto “Nijinsky” di Menegatti. Un percorso lungo e tortuoso, fatto di cadute e successi. A testimonianza del fatto che perseguire con abnegazione il proprio obiettivo premia sempre, oggi l’artista, è rientrato a giugno in Italia dopo essere stato per tre mesi a Tirana, impegnato, in qualità di coreografo, del Don Quixote di Ludowing Minkus in scena al Teatro dell'Opera e Balletto di Tirana. Gli è stato appena conferito il Premio Ginestra d’Oro 2023 e quella del Teatro Charlot è una data che incastra fra le poche tappe italiane prima di rientrare a Tirana e lavorare alla sua versione coreografica de Lo Schiaccianoci.