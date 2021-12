Natale a Ravello 2021: spettacolo rinviato a causa di un infortunio, gli altri appuntamenti

Riviato lo spettacolo “Ma dove vivono i cartoni” in programma questa mattina alle ore 11 all’auditorium “Oscar Niemeyer”, a seguito di un infortunio del regista/attore, avvenuto poche ore fa. L'evento è rimandato ai primi giorni del nuovo anno.

Gli altri appuntamenti in programma a Ravello:



Martedi? 28 Dicembre: Ore 09.30 - Piazza Duomo - Ginkana e staffetta duathlon - A cura di ASD Movicoast, Ore 18.00 - Duomo di Ravello - La grande eruzione del Vesuvio del 16 dicembre 1631 - Il voto della Citta? di Ravello al suo Santo Patrono - A cura di Ravello Nostra Ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”, Ore 19.00 - Auditorium “Oscar Niemeyer” - “Le Note del Natale” - Spettacolo a cura degli Artisti di “Casa Nostra”. Mercoledi? 29 dicembre: ore 8.30 - Partenza Piazza Duomo - Escursione Monte Cerreto - Benvenuto 2022 - brindisi in vetta, ore 17.30 - Auditorium villa Rufolo - presentazione del libro “Paisa?, sciuscia? e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile” di Mario Avagliano a cura dell’Associazione Giornalisti Cava de’Tirreni - Costa d’Amalfi “Lucio Barone” - Ingresso Libero, ore 19.00 - Auditorium Oscar Niemeyer - Concerto del CoroPop di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano. Giovedi? 30 dicembre: ore 11.00 - Auditorium “Oscar Niemeyer” - Magic Show con il Mago Luca, ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”. CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer. Venerdi? 31 dicembre: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ‘Christmas Air’ Band musica itinerante per le strade del paese. Sabato 1 gennaio: ore 11.30 - Sfilata della ‘Banda di Capodanno di Ravello’ per le vie del Centro Storico dalle 16.00 alle 19, ‘Christmas Air’ Band - musica itinerante per le strade del paese. Ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”, cinema Auditorium OSCAR Niemeyer. Domenica 2 gennaio, ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta” cinema Auditorium OSCAR Niemeyer. Lunedi? 3 gennaio, ore 19, Auditorium “Oscar Niemeyer” _Peanuts! - Musica e Fumetti da un’idea di Lorenzo Apicella con Francesca Fusco - Voce, Giuseppe Plaitano - Sassofoni/Flauto, Lorenzo Apicella - Pianoforte e arrangiamenti, Francesco Galatro - Contrabbasso, Giampiero Virtuoso - Batteria, Andrea Pansa - Pasticciere. Martedi? 4 gennaio

Ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”, cinema Auditorium OSCAR Niemeyer. Mercoledi? 5 gennaio: cinema auditorum Oscar Niemeyer. Giovedi? 6 gennaio: ore 17.00 - Gli zampognari e le dolci melodie pastorali per le vie del Centro Storico, ore 18.30 Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

Gli altri appuntamenti

Venerdi? 7 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 8 Gennaio

Ore 18.30 - Teatro di Villa Rufolo - “1, 2, 3, 4 e 26 Che zoza 'e strazione” commedia brillante liberamente tratta da NON TI PAGO di E. De Filippo - A cura del Gruppo Teatrale “La Ribalta”

Domenica 9 Gennaio

Ore 09.00 Podistica Dell’epifania "Tra Ravello e Scala" - percorso cittadino di 10 km A cura di ASD Movicoast

Ore 19.00 - Ore 19.00 Duomo - Concerto del flautista ravellese Pantaleone Sammarco

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Mercoledi? 12 Gennaio

Venerdi 14 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 15 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Domenica 16 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Venerdi? 21 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Sabato 22 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

Domenica 23 Gennaio

CINEMA Auditorium OSCAR Niemeyer

INFORMAZIONI UTILI

Auditorium Oscar Niemeyer

Info utili

L’accesso all’auditorium e? consentito fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso e? consentito fino a dieci minuti prima dello spettacolo. E’ possibile parcheggiare presso l’Auditorium O.Niemeyer fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni e prenotazioni Agenzia Campania Turismo: telefono 089857096, e-mail: info@ravellotime.it Sarà possibile ritirare o acquistare i biglietti presso il boxoffice dell'Auditorium da 30 minuti prima dell'inizio della proiezione. L'ingresso è consentito fino all'orario dell'inizio della proiezione. Per tutti gli eventi è obbligatorio il Green Pass.