Evento online gratuito, la collana del potere: Carnival edition

Il primo evento di Carnevale 2021 interamente online , data l’emergenza sanitaria , organizzato da Le Star Animazione . Un evento totalmente GRATUITO , il nostro unico obiettivo è quello di non lasciare soli i bambini , di dargli un occasione per indossare il vestito del loro beniamino , e divertirsi in gruppo , anche se distanti..!

L’evento si svolgerà giorno 11-12-13 Febbraio in diversi turni pomeridiani da 60 minuti , divisi in gruppi di massimo 20 partecipanti , per garantire la migliore esperienza possibile . Durante l’appuntamento i bambini vestiti in maschera aiuteranno i nostri super eroi a ritrovare i poteri… e poi si esibiranno in una sfilata con tanto di intervista..!

La Collana del Potere : Carnival Edition è una storia esclusiva inventata dallo staff Le Star Animazione , e cucita su misura per queste esigenze specifiche , ovvero intrattenere i bambini a distanza , ognuno da casa propria..!



Attenzione i posti sono limitati , quindi se vuoi far partecipare tuo figlio a questa esperienza , clicca sul sito e prenota subito il suo posto gratuito e scarica il Kit stampabile per aiutare Sole&Luna a ritrovare i poteri della collana..!