Expo d'arte contemporanea "Incontri cromatici mediterranei"

Dal 3 al 6 settembre 2022 a Salerno, nelle sale di PALAZZO GENOVESE nel cuore del centro storico si terrà l’Expo di Arte Contemporanea "INCONTRI CROMATICI MEDITERRANEI", organizzata dalla Casa Editrice STUDIO BYBLOS di Palermo e dall’Associazione Culturale “Avalon Arte APS” di Salerno.

Il vernissage è previsto sabato 3 settembre alle ore 19,00 con la conduzione e presentazione a cura del giornalista Paolo Romano.

La manifestazione gode del patrocino del Comune di Salerno e ospita 15 studenti della scuola di pittura MARINA GIANNOU ART di Nicosia (Repubblica di Cipro) rappresentata dalla docente di pittura Marina Giannou.

La mostra, come fanno notare gli organizzatori, mira a sensibilizzare gli animi

alla civiltà, alla cultura e all'arte, auspicando un migliore

innalzamento spirituale per tutti. È importante notare che 15 studenti della scuola parteciperanno a questa particolare mostra dove avranno l'opportunità di parlare con il pubblico che si recherà in visita per vedere i loro lavori.



La pittrice e docente Marina Giannou esprime la sua gioia e il suo orgoglio per il

fatto che gli studenti adulti della scuola esporranno le loro opere

all'estero, mentre riferendosi all'importanza e al significato dell'arte

sottolinea che "attraverso la pittura troviamo un modo per purificare le

nostre anime e per spiegare i nostri sentimenti che non siamo riusciti a

esprimere a parole".

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera, aiuto direttore artistico Stefania Siano, l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro, critica di Dino Marasà. Fotografia e grafica pubblicitaria di Paola Siano.

Artisti in mostra:

Àndria Andonìu

Panajòtis Arjirù

Fròso Chadzinikodìmu

Eftichìa Charalàmbus

Stefanie Maria Charalàmbus

Lefkì Costandìnu

Panajòtis Ioànnu

Lefkì Kiriàku

Lisa Michailìdu

Maria Mustàka

Elèni Sionì

Fotinì Stavrinù

Carolina Stàvru

Maria Strùthu

Marina Theodòru





La mostra, a INGRESSO LIBERO, sarà fruibile secondo la normativa anti-covid vigente.

ORARI:

sabato e domenica 10,00 – 12,00 / 16,30 – 20,30

giorni feriali 16,30 - 20,30



Per info e prenotazione visita guidata : 3332809615