Expo street pop art: seconda edizione in ricordo di Don Franco Fedullo

E' tutto pronto per il progetto di solidarietà denominato "Expo Street Pop Art - abbattiamo gli egoismi". Organizzato dalla associazione Art Experience, ritorna con la seconda edizione che si terrà il 6 marzo dalle ore 10.30 alle ore 20 nella sede del Comitato di quartiere in Piazza San Francesco a Salerno.

L'omaggio

L'evento è dedicato alla memoria di Don Franco Fedullo per l'operato svolto con dedizione e impegno a sostegno delle ragazze madri e delle famiglie disagiate, e nei confronti di bambini e ragazzi. Gli artisti internazionali soci di ArtExperience metteranno a disposizione le loro opere per un'asta di beneficenza il cui ricavato andrà al Centro per la vita “Il pellicano" nella persona del presidente Dina Luciano, di cui è stato fondatore proprio Don Franco. Nella giornata di martedì 8 marzo si svolgerà una performance pittorica dell’artista Angelo Lazzano. Con il "Expo-Abbattiamo gli egoismi" l'associazione artistica Art experience dimostra ancora una volta di impegnarsi, senza profitto, in progetti sociali che si interessano al nostro territorio. Il motto: "Se l'arte è viva, si interessa della vita". Il format, che riapre i battenti dopo 2 anni, vede la partecipazione di alcuni artisti già presenti nella prima edizione. Le loro opere rimarranno in esposizione fino al 31 marzo nella sede del Comitato di quartiere con il benestare della presidente Laura Vitale.