Fabio Celenza e il suo show sbarcano nel salernitano

Fabio Celenza torna nel salernitano. Dopo l’esperienza estiva di Cetara, l’associazione culturale ambientarti, grazie alla partnership con Dissonanze, ospiterà nuovamente a Salerno uno dei fenomeni più amati dal web e dalla tv, in uno dei club più attivi e amati in città. Mercatini vintage, area food, spettacoli live, tutto questo è “The Comedy Market Show” che aprirà le porte alle 19 di domenica 21 maggio.

Lo show

La Regina Elisabetta, Mick Jagger, Ronaldinho, il mattatore della rete doppierà dal vivo i cavalli di battaglia che lo hanno reso famoso in questi ultimi anni, portandolo a collaborare con testate e programmi come Wired, Dmax, Colorado e Zelig. Dal 2018 è stato ospite fisso di Propaganda Live, per cui ha realizzato un video-doppiaggio alla settimana. A luglio del 2020, pochi minuti dopo la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio, ha pubblicato il suo primo singolo “Oggi siamo felici” con la partecipazione di Davide Civaschi, in arte Cesareo (chitarrista di Elio e le Storie Tese). Nel 2022 ha realizzato il brano “Tira una palla”, sigla del programma “Il circolo dei mondiali”, in onda su Rai1 durante i Mondiali di calcio Qatar 2022. Con i suoi ambienti postmoderni e industrial, Dissonanze è soprattutto uno spazio di aggregazione che offre una programmazione fittissima ad animare i weekend salernitani, fino alle porte dell’estate.