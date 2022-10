Ritornano le giornate Fai d'Autunno: ecco i siti visitabili nel salernitano

Prezzo non disponibile

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno, il grande evento di piazza che il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi Fai e i Gruppi Fai Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

Le giornate Fai a Salerno

Questi i siti coinvolti nelle giornate Fai a Salerno e provincia:

Salerno

- Ricalcando le orme di Guaiferio (evento su prenotazione dal sito ufficiale di Giornate FAI d’Autunno 2022): un inedito percorso di visita nella Salerno romana che, ispirandosi all'ultima opera letteraria dell'Arch. Mario Dell'Acqua, partirà dal Duomo di Salerno per poi passare al largo Plebiscito, la salita delle Croci e toccherà l'Arco Catalano fino a raggiungere San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, per concludersi in piazza Sant'Agostino;

- Palazzo Sant’Agostino: da convento agostiniano a sede della Provincia di Salerno, svela uno scrigno d’arte nascosto;

- Chiesa di Sant’Agostino: in occasione delle Giornate FAI d'Autunno sarà possibile visitare la Storica Sagrestia della Chiesa di Sant'Agostino dove, a seguito di recenti e importanti lavori di ristrutturazione, sono state portate alla luce originarie decorazioni che per decenni era rimaste nascoste. Qui sabato 15 alle 19:30 si eseguirà un concerto a cura del Maiori Festival, con gli studenti delle classi di Flauto e Violino del Liceo Statale "Alfano I" di Salerno;

- Palazzo della Banca d’Italia (evento su prenotazione dal sito ufficiale di Giornate FAI d’Autunno 2022): visita in esclusiva agli uffici della dirigenza della filiale di Salerno della Banca d'Italia e alla collezione di opere d'arte lì conservate e che rappresentano alcuni dei momenti più alti dell'espressione artistica e culturale di Salerno nella seconda metà del '900;

Fisciano

- Campus dell’Università degli Studi di Salerno (evento su prenotazione dal sito di Giornate FAI d’Autunno 2022): visita al patrimonio di arte contemporanea collocato lungo un percorso all’interno del campus universitario, con opere di Costas Varotsos, Lucio Perone, Ettore Sottsas, Enzo Cucchi, Pietro Lista;

Camerota

- Palazzo Santa Maria: una dimora storica del XVII sec. immersa nella parte antica di Camerota diventa oggi Casa della Cultura e delle Arti e sede della Fondazione Meeting del Mare, sintesi di una importante filosofia sull'uomo, sulla società e sul ruolo dell'arte nella vicenda della civiltà;

Lentiscosa

- Chiesa di Santa Maria ad Martyres: uno scrigno di arte bizantina in Cilento con una serie di affreschi del XII sec.