Fai di Primavera: scrigni d'arte aperti a Salerno e provincia

Quando Dal 26/03/2022 al 27/03/2022 Orario non disponibile

Scrigni d'arte, ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei, itinerari nei borghi, visite in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili. Sarà tutto aperto, a beneficio dei visitatori, il 26 e 27 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera.

Nei siti dove l’accesso è libero (senza possibilità di prenotazione), è possibile presentarsi in loco negli orari di apertura e aspettare il primo turno libero di ingresso: chi è iscritto al FAI o si iscrive in loco, ha accesso prioritario. A Salerno sarà visitabile la chiesa dell'Annunziata, sabato dalle ore 9 alle 12. Alle ore 20, concerto d’organo di Giuseppe Rigliaco in collaborazione con la XIII Rassegna Organistica del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Aperto anche il Palazzo della Camera di Commercio. Ecco quando. Sabato: 10-13 e 16-18. Domenica alla stessa ora. Palazzo Santa Maria a Marina di Camerota, ore 10-13 e 16-18.

Gli altri scrigni d'arte

E' possibile visitare anche la chiesa di Santa Maria ad Martyres, uno scrigno di arte bizantina a Camerota, l'aula cultuale di Palazzo Pedace sede Fai, a Salerno, il Palazzo della Banca d'Italia a Salerno, Casa di Josè Ortega "Pintor" della libertà e della terra, a San Giovanni a Piro e ancora il museo "Casa Ortega", i colori di una vita. Nel comune cilentano, è possibile ammirare anche il Cenobio basiliano di San Giovanni Battista e il terrazzo sulla Masseta, il Santuario di Maria Santissima di Pietrasanta.