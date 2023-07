Parte il "Falaut Campus 2023", dal 31 luglio al 5 agosto a Polla

Il Falaut Campus arriva alla XII edizione e sarà ospitato dal Comune di Polla. Organizzato dall’Associazione AFI Falaut ets, apre i battenti lunedì 31 luglio 2023 ore 9, nello storico borgo cilentano, fino al 5 agosto, sotto la guida del M° Salvatore Lombardi (direttore artistico). Oltre al comune di Polla si segnala la collaborazione con la Fondazione MIdA e i comuni di Pertosa-Auletta per la realizzazione di un concerto nelle suggestive Grotte. Le location per le masterclass e le performance sono l’Auditorium “Rocco Giuliano” all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo Statale, il Convento di Sant’Antonio di Polla e il chiostro del Comune di Polla. Tanta musica, corsi, concerti, con oltre 200 giovani artisti da Turchia, Cina, Belgio, Giappone, Stati Uniti d’America, Norvegia.

L'evento

Torna lo speciale “Campus Estivo” per giovani musicisti di tutto il mondo. Fin dall’inizio si è configurato come un centro sperimentale e operativo dedicato alla musica e ai giovani, mettendo insieme docenti e studenti, concertisti, solisti, professori d’orchestra, costruttori e addetti ai lavori. Nell’arco di una settimana, Polla ospita più di duecento studenti provenienti da tutta Italia, Europa, Asia e America, trasformandosi in una vera e propria “città del flauto”. I concerti dei docenti danno vita a sinergie professionali e scambi d’informazioni tecniche. Falaut Campus è un progetto dell’Associazione AFI Falaut ets, che (con esperienza trentennale) opera in ambito organizzativo di eventi musicali su territorio nazionale e internazionale. Il progetto intende presentare la musica come “strumento” di confronto tra culture diverse e di aggregazione. Molti i nomi di Maestri di fama internazionale, tra cui per i flautisti: Aldo Baerten, Paola Camurri, Ylenia Cimino, Chiara Coppola, Valeria Desideri, Jørn Eivind Shau, Matteo Evangelisti, Bülent Evcil, Pietro Guastafierro, Francesco Loi, Salvatore Lombardi, Andrea Manco, Nicola Mazzanti, Ivan Nardelli, Andrea Oliva, Mario Pio Ferrante, Kazutaka Shimizu, Paolo Totti, Salvatore Vella, Lucrezia Vitale. Si tengono lezioni giornaliere per i giovani, dalle ore 9 alle ore 18.30: durante la giornata di organizzano attività correlate come seminari, workshop, masterclass, concerti. A fine serata, il concerto con i big dei vari settori. I pianisti accompagnatori saranno: Raffaele Maisano e Amedeo Salvato.

I commenti

"Non stiamo nella pelle aspettando la nuova edizione del Falaut Campus. Accoglieremo centinaia di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo – così il M° Salvatore Lombardi, fondatore e direttore generale del Falaut Campus – Il nostro progetto, arrivato ormai alla dodicesima edizione, si consolida come punto di incontro tra popoli e culture diverse, un grande laboratorio artistico che va sempre incontro ad un futuro ricco di condivisione e intreccio di saperi. E poi, ovviamente, c’è il nostro cuore pulsante, che sono i giovani. Qui hanno possibilità di imparare, mettersi alla prova, crescere, migliorarsi, fare incontri straordinari con professionisti internazionali e con i loro coetanei. Nascono amicizie, collaborazioni, future stelle. Il nostro team di anno in anno macina esperienza e promuove i suoi eventi in tutta Italia il Falaut Day, Flutemania, il Concorso Flautistico Internazionale Severino Gazzelloni e il Falaut Festival. Ulteriore elemento è la valorizzazione del territorio, anzi dei territori. In particolare i borghi della Campania. Il dialogo con Polla si inserisce in un continuo riscoprire le bellezze del nostro Sud. Qui il Falaut Campus porta il mondo intero". A fargli eco il sindaco di Polla Massimo Loviso: “Sono felice e orgoglioso di poter ospitare per il secondo anno consecutivo il Falaut Campus. Si rinnova e consolida questo rapporto con la presenza di tanti graditissimi ospiti. C’è davvero la voglia di far diventare questo appuntamento punto fondamentale della nostra estate pollese e di continuare sullo stesso percorso già tracciato grazie all’amicizia del M° Salvatore Lombardi. Più di tutto questa è l’opportunità di far avvicinare i giovani alla cultura e alla musica”.L’assessore allo Spettacolo Federica Mignoli: “Crediamo nella diversificazione degli eventi che vengono proposti al territorio. Ospitare questo progetto in cui si prevede la presenza di maestri nazionali e internazionali, e di tanti ragazzi che vivranno nella nostra comunità, ci ha spinto fortemente a sostenere la manifestazione. Siamo lieti di averli con noi e stiamo lavorando affinché il Campus diventi un punto di riferimento importante per Polla”.

I Corsi d’interpretazione: docenti, con consolidata esperienza didattica, si dedicano alla formazione tecnico-espressiva di ogni singolo studente, affrontando tematiche in merito all’educazione dello studio giornaliero proiettato sull’interpretazione dei brani da repertorio. Master Class e Workshop: Visto il forte impianto didattico e pedagogico della manifestazione, i Master con i maggiori musicisti ed esperti internazionali daranno un fattivo contributo all’incremento delle conoscenze, del confronto diretto, e stimolo generale per l’adeguamento ed evoluzione del livello artistico italiano. Conferenze e Dibattiti: Aggiornamenti, approfondimenti e tavole rotonde, tenute dai maggiori studiosi del settore di tutto il mondo, sui grandi temi dell’attualità e su tematiche e personaggi della storia della musica. Seminari: Aggiornamenti, approfondimenti e incontri a 360° con gli autori di nuovi trattati, antologie, brani e raccolte didattiche. Showcase: Spazi di evidenza per i costruttori e i maggiori brand internazionali; la presentazione dei nuovi traguardi sulle concezioni acustiche, sull’evoluzione dello strumento e sulle nuove ricerche. Possono essere anche utilizzati come vetrina di presentazione di nuove opere e autori, o di lavori discografici da promozionare. Esposizioni: Spazi e stand a disposizione dei distributori italiani, maggiori costruttori internazionali, dei riparatori, gli editori, i discografici e merchandising.