Falaut Festival, a Salerno mille flautisti da tutta Italia

Sabato 23 e domenica 24 settembre torna il "Falaut Festvial". Ben mille flautisti si esibiranno nelle strade e nelle piazze di tutta la città di Salerno. Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi, invece, ci saranno concerti, masterclass e premi speciali.

Il festival

Il festival, ideato e diretto dal maestro Salvatore Lombardi, sarà presentato lunedì 18 al Comune di Salerno. Nel corso della stessa saranno presentati gli artisti presenti, gli spettacoli in programma al Verdi, il programma di concerti e sfilate in programma in tutta la città, con la grande kermesse di sabato 23 settembre con mille flautisti che attraverseranno il centro città fino a Piazza Portanova per un memorabile concerto sotto le stelle. All’incontro con la stampa prenderanno parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Segretario Artistico del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno Antonio Marzullo, l’ideatore e direttore del Falaut Festival maestro Salvatore Lombardi.