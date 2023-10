Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: appuntamenti a Pontecagnano ed Eboli

L'8 Ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche culturali di Pontecagnano e l’Associazione Avalon, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (#FAMU2023) con un laboratorio didattico dedicato a tutta la famiglia, in linea con il tema di quest’anno “Apriti Museo!”. Tutto pronto, dunque, per "Un burattino al Museo", laboratorio di storytelling previsto dalle ore 9.30 alle 12.30 di domenica. L’attività organizzata per la mattinata di domenica prevede la partecipazione al laboratorio Un burattino al Museo, a cura dello scrittore Angelo Coscia. Bambini e ragazzi conosceranno il Museo e la collezione degli “Etruschi di frontiera” attraverso un’attività didattica basata sulle tecniche della narrazione e dello storytelling che aprirà diversi spunti di riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione, del rispetto e della tolleranza. La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n. 3452612207. Le attività ludico-didattiche sono a cura dell’Associazione Avalon e dello scrittore Angelo Coscia. L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo: 5 euro (intero), 2 euro (ridotto), fatte salve le gratuità e le agevolazioni previste dalla normativa del MiC (https://cultura.gov.it/agevolazioni). Resta prorogato fino al 15 dicembre 2023 l’aumento di 1 euro del costo del biglietto di ingresso nei musei e nei luoghi della cultura statali (D.L. 1 giugno 2023 n.61 e successive modifiche) come contributo per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna e Marche. Il biglietto di ingresso al Museo consente inoltre di visitare la mostra temporanea “Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione” che ricostruisce la storia di Pontecagnano, l’insediamento etrusco più a sud d’Italia, dal IX al III secolo a.C., attraverso la mobilità di uomini e donne, la circolazione di oggetti, la peculiarità di produzioni artigianali e la condivisione di modelli di comportamento e di ideologie. Il racconto delle tematiche della mostra è anche di tipo immersivo: attraverso l’uso di tecnologie digitali i visitatori sono coinvolti con immagini, video, ricostruzioni di paesaggio e musiche in uno spazio appositamente allestito.



Intanto, anche il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele aderisce alla giornata nazionale, con “A ciascuno il suo reperto”, domenica 8 ottobre: si tratta di un laboratorio ludico-didattico a cura del personale dei Servizi Educativi, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà a partire dalle ore 11. I partecipanti saranno i protagonisti di una vera e propria caccia al tesoro e scopriranno giocando le collezioni del museo. Al termine delle attività, tutti avranno in dono il taccuino illustrato Diario di una Schiappa. L’ingresso e la partecipazione al laboratorio sono gratuiti. Info e prenotazione al numero 0828/332684.