Stagione di prosa e Family Show: il teatro delle Arti alza il sipario

Si parte con "Ariel, principessa del mare", la favola per famiglie, decima edizione di "C'era una volta". Il family show è in programma domenica 17 ottobre alle ore 11, 17 e 19.15 La regia, al Teatro delle Arti, è di Antonello Ronga. In scena Francesca Canale, Pierluigi Gigangte, Fortuna Capasso, Antonio Magliano, Mauro Collina, Francesco Maria Sommaripa, Antonio Coppola, Emanuela Emma Tondini, Teresa Di Florio. Coreografie di Fortuna Capasso, corpo di ballo del Professionale Ballet di Pina Testa. Costumi di Paolo Vitale. Info e prenotazioni al 3883589548.

La stagione di prosa

Inizia sabato 20 e domenica 21 novembre con Massimiliano Gallo che presenta “Resilienza 3,0”. Si prosegue poi sabato 11 e domenica 12 dicembre con Elena Sofia Ricci, che sarà protagonista di “La dolce ala della giovinezza” di Tennesse Williams. Terzo appuntamento in cartellone vedrà protagonista la compagnia del Delle Arti che, sabato 15 e domenica 16 gennaio presentano “Nati 80… amori e non” di Claudio Tortora, per la regia di Antonello Ronga. Si prosegue poi sabato 5 e domenica 6 febbraio con Isa Danieli e Giuliana De Sio che saranno le protagoniste di “Le signorine” di Gianni Clemente. Quinto appuntamento sabato 19 e domenica 20 febbraio con Nancy Brilli e Chiara Noschese che proporranno “Manola” di Margaret Mazzantini per la regia di Leo Muscato. Penultimo appuntamento sabato 22 e domenica 23 febbraio con Giacomo Rizzo e Caterina De Santis, protagonisti di “Un figlio in provetta” di e con Corrado Taranto per la regia di Giacomo Rizzo. Chiude la stagione teatrale sabato 26 e domenica 27 marzo Paolo Belli in “Pur di far commedia” di Paolo Belli e Alberto Di Riso.