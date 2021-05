Aurora bella addormentata: torna il familiy show al Teatro della Arti

Scocca l’ora della domenica a teatro formato famiglia a Salerno: una domenica da favola con la Compagnia dell’arte e C’era una volta IX. Dopo aver traghettato gli spettatori nella Russia dei Romanov, questa volta l’invito è a immergersi nella più classica delle storie.

La programmazione

La stagione prosegue domenica 30 maggio al Teatro delle Arti (alle 11, 17 e 19.15) con “Aurora bella addormentata”.

LA STORIA L’intero regno è in festa per il battesimo della piccola principessina… vengono invitati tutti, ricchi e poveri, ad esclusione della sola strega Malefica. Quest’ultima per vendicarsi, lancia una maledizione sulla piccola Aurora, secondo cui, allo scoccare dei 16 anni di età, la ragazza si pungerà con il fuso di un arcolaio e morirà. Intervengono per fortuna le madrine della bimba, le tre fate buone Flora, Fauna e Serenella che, oltre a donarle bellezza e saggezza, faranno sì che la maledizione venga modificata: Aurora pungendosi con il fuso non morirà ma cadrà in un sonno profondo che solo il bacio del vero amore potrà annullare.

Così comincia la favola, nel più magico e romantico dei modi: una messa in scena onirica e appassionata, raccontata attraverso il susseguirsi di personaggi incantati, fagocitati in un bosco magico pieni di simboli e contaminazioni.

In una contaminazione tra musica, canto e ballo, laddove tutto è eseguito dal vivo come il musical comanda, questo capolavoro senza tempo attinge anche al repertorio classico e alla versione memorabile che fu di Marius Petipa, il libretto nel quale lo spartito di Tchaikovsky interviene per dare forma e contenuto al racconto.

I protagonisti



In scena Fortuna Capasso, Gianni D’amato Chiara D’amato, Andrea Mandara, Teresa Di Florio, Valentina Tortora, Francesca Canale, Sara Riccio. La regia è di Antonello Ronga, le coreografie interpretate dal Professional Ballet di Pina Testa di Fortuna Capasso. Le scenografie sono realizzate da Francesco Maria Sommaripa, i costumi di Paolo Vitale, audio Luci di Gfm service, foto di Ilaria Rossi.

Info utili



Il costo del biglietto è di 10 euro per il bambino, 12 per l’adulto. Per informazioni e prenotazioni: 388 3589548.