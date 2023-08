Ferragosto da non perdere a Castellabate. Nel centro cilentano la ricorrenza è legata alla figura di Santa Maria a Mare, al suo culto e ai suoi festeggiamenti che ogni anno si svolgono in questa data. Le celebrazioni così fortemente legate alla tradizione, all’identità e alla storia di un intero popolo non potevano non essere parte quest’anno del ricco calendario Castellabate ‘900.

Il programma

Dopo il rosario in Chiesa alle ore 18 e la Messa celebrata in Piazza Lucia, seguirà tradizionale processione per le vie della frazione marinara. A conclusione della serata a partire dalle ore 24 il cielo si illuminerà con i colori brillanti e magici dello spettacolo artistico pirotecnico, momento emozionante e suggestivo della rassegna Arena in Villa Castellabate ‘900. “Siamo giunti alla festa più attesa dell’estate che per noi si unisce ai festeggiamenti di Santa Maria a Mare. Dopo la tradizionale messa e processione, a conclusione della serata, potremo emozionarci ed incantarci tutti dinanzi allo spettacolo artistico pirotecnico che inizierà intorno alla mezzanotte. Auguro davvero a tutti di trascorrere un buon Ferragosto e buona festa di Santa Maria a Mare” dichiara il sindaco Marco Rizzo.