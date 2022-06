Festa della birra artigianale: è tutto pronto a San Marco di Castellabate

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto a San Marco di Castellabate per la festa della birra artigianale, in programma il 4 giugno, dalle ore 20.30, in Corso De Angelis.

I birrifici coinvolti

Sarà una serata dedicata alla degustazione di diverse birre artigianali proposte da varie aziende della nostra regione. I birrifici coinvolti: Sud birra artigianale di Castellabate, Iris Birra di Palinuro, Arechi Birra di Salerno, birrificio Wild Boar di Benevento.

Il programma

La serata sarà allietata dal concerto dei Lògipop - Cesare Cremonini Tribute Band. "Riviviamo i grandi successi di Cesare Cremonini e i fantastici anni del Festivalbar e Top of the Pops con il progetto “Nostalgica 90/00”, scrivono gli organizzatori