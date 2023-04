Orario non disponibile

Quando Dal 22/04/2023 al 01/05/2023 Orario non disponibile

Ritorna la festa del Carciofo di Paestum Igp. L’evento, giunto alla sua 15esima edizione, si svolgerà nel borgo di Gromola a Capaccio-Paestum dal 22 al 25 Aprile e, nuovamente il 29 Aprile e l'1 maggio.

Il programma

Saranno numerose le novità culinarie e non che accompagneranno i giorni di festa, tra cui: aree espositive extra da 1,000 mq all’interno delle quali saranno presenti molteplici e vari mezzi agricoli, nuovi stand in cui verranno preparati e serviti primi piatti, secondi e un dolce interamente gluten free, contenenti tutti il carciofo. Presso altri stand, gli amanti del vegetariano, proveranno il contenuto del “Cestino Primavera”, un composto con base di pane con carciofi, zucchine, carote e patate. Una vasta scelta per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori. L'evento prevede un meeting riguardante il ruolo del Carciofo nella Dieta Mediterranea, che si terrà la sera del 24 aprile, cui presenzieranno esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con importanti momenti di approfondimento sull’alimentazione e sull’apporto nutrizionale e organolettico dell’ortaggio. A seguire il concerto di Gigione, Jò Donatello e Menayt. L’organizzazione della manifestazione è curata dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva” presieduta da Pasquale Palladino, coadiuvata dal Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum Igp e dalla Op Terra Orti.