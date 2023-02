Carnevale 2023 a Salerno: la festa in maschera al Centro Sociale

Festa in maschera, mercoledì 15 febbraio, alle 10.30, presso la sala musica del Centro Sociale di Salerno, in Via Vestuti. Come da tradizione, infatti, Salerno Solidale S.p.A. organizza l'evento di Carnevale dedicato a grandi e piccini.

Il programma

Alla festa, alla quale parteciperà L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, interverranno, come consuetudine, oltre agli anziani dei servizi socio/assistenziali, i bambini dell’Istituto Smaldone di Salerno. La manifestazione prevede una sfilata in maschera e momenti di intrattenimento con balli e giochi a tema.