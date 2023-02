Il raduno dei golosi: la festa del cioccolato fa tappa ad Angri

Tappa ad Angri per la festa del Cioccolato itinerante. L'appuntamento è da venerdì 24 a domenica 26 febbraio in piazza Doria. Fulcro della manifestazione è quindi il Cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale. Particolare attenzione viene quindi data all'arte della lavorazione del cioccolato, intesa come arte artigiana dei Maestri Cioccolatieri, tramandata di padre in figlio, ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione del prodotto.

Il programma

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri saranno aperti dalle ore 10 fino a notte ed accoglieranno in piazza Doria tutti coloro che vorranno degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Per i più piccoli non mancheranno i laboratori gratuiti Choco Play e Choco Lab (per bambini dai 4 ai 10 anni). Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi sul sito alla pagina Prenotazione laboratori – Feste del cioccolato. "L'iniziativa - spiega il sindaco Ferraioli - è sostenuta da un gruppo di Artigiani Cioccolatieri uniti dalla passione per il cioccolato artigianale, che molto si differenzia da quello industriale per assenza di additivi e conservanti nella sua preparazione. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Angri, l’Associazione “Arti, Mestieri, Folklore e Tradizione” e l’Associazione “Choco Amore”.