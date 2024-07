Roccadaspide, dal 24 al 28 luglio la "Festa della civiltà contadina e della trebbiatura"

Orario non disponibile

Quando Dal 24/07/2024 al 28/07/2024 Orario non disponibile

Dal 24 al 28 luglio, Roccadaspide ospiterà la seconda edizione della "Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura", un evento che celebra la cultura contadina con piatti tipici, mostre di automezzi d'epoca e un convegno sulla Dieta Mediterranea. La manifestazione si svolgerà in località Carretiello, una contrada nota per la sua vocazione agroalimentare.

L'evento

L'evento, organizzato dall'associazione no profit "Carretiello in Evoluzione" e patrocinato moralmente da Regione Campania, Comune di Roccadaspide, Coldiretti Salerno e Bcc Aquara, mira a conservare e tramandare usanze e tradizioni contadine. I preparativi hanno incluso la preparazione del terreno e la semina del grano, che sarà trebbiato durante le serate della manifestazione con un mezzo d'epoca.

La manifestazione comincerà mercoledì 24 luglio. Questo il programma della prima giornata:



Ore 10:30: Sfilata di mezzi d'epoca

Ore 17:30: Convegno su "Dieta Mediterranea e Tutela del Made in Italy" con la partecipazione di vari esponenti locali e regionali

Ore 19:30: Taglio del nastro, cerimonia di apertura, benedizione del grano e dimostrazione di trebbiatura sull’aia

Ore 20:30: Apertura degli stand enogastronomici

Le degustazioni dei piatti dell'antica tradizione contadina rocchese saranno disponibili ogni sera dal 24 al 28 luglio, con gli stand enogastronomici aperti anche a pranzo la domenica.

Le serate saranno animate da musica popolare folk e liscio:

- 24 luglio: I Cognati Disco Folk

- 25 luglio: Tonino e I Cugini del liscio

- 26 luglio: Vito Pierro

- 27 luglio: Atmosfera

- 28 luglio: Diapason Band e Silvestro Folk Titti

Durante l'evento anche una mostra museale sulla civiltà contadina, con visite guidate disponibili per i partecipanti. Il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, ha sottolineato l'importanza di questa festa nel rafforzare i valori e l'identità del territorio, ricordando come le tradizioni contadine siano essenziali per la cultura locale e la salvaguardia del pianeta.