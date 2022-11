Festa Diocesana dei Giovani: tra gli ospiti Davide Nicola e Clementino

Grande attesa per la Festa Diocesana dei Giovani che si terrà oggi, 19 novembre a partire dalle 19, presso il PalaBerlinguer di Bellizzi.

Un evento di testimonianza, musca e condivisione organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, unitamente al Settore Giovani di Azione Cattolica, all’AGESCI, alla Gioventù Francescana, al Movimento Giovanile Salesiano, ai Salesiani, ai Neocatecumenali e all’Ufficio Missionario.

Si inizia alle 19 e alla serata parteciperanno anche l’allenatore della Salernitana Davide De Nicola e il noto rapper Clementino.

Vogliamo accogliere l’invito che il Signore ci rivolge qui ed ora di "alzarsi e andare in fretta", per questo incitiamo noi stessi e i tanti ragazzi e le tante ragazze che quotidianamente incontriamo con: "Com pressa!", la traduzione portoghese del nostro "di fretta", per metterci realmente in cammino verso Lisbona 2023.