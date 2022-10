Cibo, vino e musica: a Ceraso ritorna la Festa del Fiume

Prezzo non disponibile

Enogastronomia protagonista alla Festa del Fiume di Ceraso, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il bio-distretto Cilento, Comune di Ceraso e Rareca Village. Appuntamento per sabato 8 ottobre alle ore 20 in piazza San Silvestro, nei giardini del Fiume Palistro.

Il programma

I partecipanti scopriranno il menu solo sul posto, in ossequio al motto che caratterizza la festa: "Chiddo ca truovi te mangi". Spazio anche alla musica con Piera Lombardi, Angelo Loia, Francesco Citera e Roberto Guariglia.