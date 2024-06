Prezzo non disponibile

Quando Dal 21/06/2024 al 23/06/2024 Orario non disponibile

Torna la Festa del Grano Antico. La settima edizione si terrà presso l'Azienda Agricola La Petrosa dal 21 al 23 giugno.

Il programma

Durante i tre giorni della festa, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a vari laboratori, degustazioni e incontri dedicati alle tradizioni e ai sapori autentici dei grani antichi. Saranno organizzati workshop per apprendere le tecniche di coltivazione e lavorazione del grano, oltre a sessioni di degustazione per assaporare prodotti genuini realizzati con questi cereali. L'evento si concluderà con una serata dedicata alla pizza e alla musica dal vivo, offrendo un'esperienza conviviale all'insegna del buon cibo e dell'intrattenimento.Il programma completo con tutti i dettagli degli appuntamenti sarà disponibile a breve. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi nella cultura agricola e gustare prodotti di alta qualità. La partecipazione è ideale per famiglie e amici, offrendo un'esperienza indimenticabile.