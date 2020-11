Festa dell'Immacolata 2020 a Fratte: il Covid non sconfigge la fede

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La pandemia in corso non sconfigge i fedeli frattesi. Martedì 8 dicembre 2020 si festeggia la solennità dell'Immacolata. La pandemia in corso non deve impedire però la devozione alla Madonna.

I dettagli

In ottemperanza ai Dpcm, è impossibilitata la storica processione per le strade del quartiere salernitano e Padre Franco Mangili, il parroco, per evitare il sovraffollamento in chiesa, ha organizzato la trasmissione in diretta della solenne Messa e del santo Rosario sia sul canale Facebook "Oratorio Beato Cesare De Bus" sia sul sito web parrocchiale www.chiesasacrafamigliasalerno.it. Verrà allestito anche presso il teatro dell'Oratorio uno schermo dove verrà proiettata la diretta. Gli accessi in chiesa saranno vigilati, allo scopo di impedire assembramento. E' possibile consultare il sito web www.chiesasacrafamigliasalerno.it/festa-dell-immacolata-2020