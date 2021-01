Festa del libro in Mediterraneo: partecipano giovani autori

L’Associazione “Costadamalfiper…” indice la quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Il tema è “Difendere la mia libertà…e anche la tua!”. L'associazione promuove anche l’edizione 2021 del Concorso Favolando, rivolto alle classi delle Scuole Primarie, e il concorso letterario “Scrittore in…banco” in formato cartaceo e/o in formato digitale rivolto a ragazzi/e delle Scuole secondarie di secondo grado con il fine di promuovere il piacere della scrittura, l’originalità e la creatività, avvicinare i giovani al mondo della letteratura.

Info utili

La partecipazione ad entrambi i concorsi è gratuita. Per ulteriori informazioni:348 7798939, incostieraamalfitana7@gmail.com.