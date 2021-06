Festa del libro in Mediterraneo: sarà assegnato un premio speciale a Jesus Garces Lambert

La quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo e l’Associazione Maiori Film Festival consegneranno, martedì 8 giugno, ore 19.30, nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori, il Premio “speciale” Roberto Rossellini@Maiori al regista Jesus Garces Lambert.

I dettagli

In omaggio al padre del “neorealismo” italiano che, a Maiori e in Costiera Amalfitana, girò alcune delle sue pellicole più famose, l’Associazione Maiori Film Festival, presieduta dall’operatore turistico Luigi Ferrara, premierà un “narratore di natura”, come è stato appunto definito Jesus Garces Lambert. Il regista, che la rivista di economia Forbes Magazine nel 2018, anno in cui conquistava il Globo D’Oro per il miglior film documentario “Caravaggio, l’anima e il sangue”, ha indicato come una delle personalità messicane più creative, sin dalla sua giovane età, infatti, sperimenta la narrazione su diversi media: fiction, documentario, teatro, videoarte e pubblicità.

La scheda

Dopo essere cresciuto in Messico nel 1996, si trasferisce a Roma passando al cinema. Negli ultimi venti anni ha diretto importanti documentari per il cinema, tra cui nel 2019 “Io, Leonardo” con Luca Argentero; documentari di attualità; speciali e serie in prima serata in particolare per i più prestigiosi produttori mondiali: National Geographic, ZDF- Artè, History Channel, BBC, Sky, CBS USA, TVE Spain , TF1 France, SVT Sweden, SBS Australia, NRK Norway, RAI Italy, DR Denmark, tra gli altri. I suoi film documentari sono stati proiettati nelle sale di più di 60 paesi, selezionati in alcuni dei più importanti festival cinematografici del mondo come il Festival del Cinema di Venezia e trasmessi in più di 180 Paesi. La quindicesima edizione di ...incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo prosegue, nella stessa serata, con i “Salotti letterari” per l’assegnazione del Premio costadamalfilibri. Protagonisti Guido Mastroianni e Michele Citro con “Cartoonlibro. Una storia della letteratura attraverso il grande cinema d’animazione” (Paguro). Questo volume doveva essere un saggio su alcuni capolavori scelti della sola letteratura inglese trasposti in chiave "cartoonesca". Con il tempo - tantissimo a disposizione, causa lockdown - e grazie alla genuina e sincera passione dei suoi autori, Guido Mastroianni e Michele Citro, “Cartoonlibro” è diventato un vero e proprio manuale che raccoglie, con consequenzialità cronologica, la letteratura e la grande cinematografia d'animazione ad essa connessa di ogni dove e ogni quando. E' adatto a tutti: agli amanti della letteratura quanto a quelli del cinema, agli estimatori e ai nostalgici del cartone animato quanto a coloro che lo ritengono una sorta di cinematografia "minore", agli addetti ai lavori quanto agli studenti di ogni ordine e grado scolastico. La serata sarà condotta dal direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone, e si snoderà nel rispetto delle norme anti Covid 19.